Dortmund, via Tuchel, ma ora Paulo Sousa non interessa più: i risultati negativi...

Come riporta la Bild, il Borussia Dortmund ha ufficialmente divorziato dal suo allenatore, Tuchel, dopo mesi di rapporti guasti. I gialloneri sono adesso alla ricerca di un nuovo mister, ma sempre i m...

Come riporta la Bild, il Borussia Dortmund ha ufficialmente divorziato dal suo allenatore, Tuchel, dopo mesi di rapporti guasti. I gialloneri sono adesso alla ricerca di un nuovo mister, ma sempre i media tedeschi evidenziano come le quotazioni di Paulo Sousa, dopo il corteggiamento avvenuto anche a Firenze, siano in discesa. Sulla valutazione dei dirigenti del club tedesco influirebbe il cammino negativo in Europa League, con l'incredibile eliminazione al Franchi ad opera del Gladbach, e lo scialbo rendimento in campionato. Come dire: per Sousa un boomerang che rischia di fare saltare l'affare, orientandolo verso lidi portoghesi.