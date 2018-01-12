Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"

Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Genoa, ha speso qualche parola a proposito del mercato del Grifone e in particolare di Manuel Locatelli, centrocampista classe '98 del Milan seguito d...

Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Genoa, ha speso qualche parola a proposito del mercato del Grifone e in particolare di Manuel Locatelli, centrocampista classe '98 del Milan seguito da vicino anche dalla Fiorentina. Queste le dichiarazioni del dirigente: "I nostri movimenti di mercato? La squadra si è ritrovata e si è tirata fuori da una situazione difficile, bisogna rispettare questi giocatori, poi vedremo se c’è la possibilità di integrare. Teoricamente ogni gruppo si può perfezionare. Locatelli? È un profilo interessante, se scegliesse di venire al Genoa, saremmo felici di averlo". Le dichiarazioni sono state rilasciate a Marte Sport Live.