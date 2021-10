Perinetti: “Vlahovic senza riconoscenza. Ma quale procuratore, decide lui se firmare o meno”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Siena, ha parlato a Radio Toscana del caso Vlahovic, queste le sue parole:

“Fossi la Fiorentina a gennaio, se ci fosse l’occasione giusta, prenderei un attaccante. Vlahovic deve essere riconoscente, ma se non firma la scelta è sua, ha tutto il potere per farlo o meno, si parla troppo del procuratore. Comunque i tempi sono cambiati, prima c’era più riconoscenza verso il club che ti aveva lanciato, capisco la voglia di andare a giocare la Champions League, ma potrebbe anche aspettare qualche anno. Quello che mi dispiace è che questa tendenza di andare a scadenza, arricchisce molto i procuratori e non mette i soldi in circolo nel mondo del calcio come avviene per un normale trasferimento” conclude Perinetti.

