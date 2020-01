Perinetti, dirigente ed ex ds anche del Genoa, ha parlato a TMW del possibile arrivo in viola del difensore Criscito: “Sarebbe clamoroso perchè era tornato a Genoa per chiudere la sua carriera. Vedremo, anche a Firenze potrebbe chiudere in modo importante. Il genoa a gennaio ha fatto sempre mercati pirotecnici a parte i due anni in cui ci sono stato io che sono restio a a lavorare molto a gennaio. Il presidente Preziosi ha voluto dimostrare che vuol far di tutto per risalire, prendendo calciatori di spessore e d’esperienza”.