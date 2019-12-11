Perinetti: "Montella contro l'Inter e la Roma può difendere la sua posizione. I nomi che circolano..."

Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti a TMW Radio: "Montella nelle prossime due partite ha l’occasione di difendere la sua posizione, anche se saranno impegni diffici...

Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti a TMW Radio: "Montella nelle prossime due partite ha l’occasione di difendere la sua posizione, anche se saranno impegni difficili contro Inter e Roma entrambe da giocare al Franchi. Anche per i viola sta circolando il nome di Gattuso come quello di Prandelli per sostituire Vincenzo.

Tuttomercatoweb.com