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Perinetti: "Montella contro l'Inter e la Roma può difendere la sua posizione. I nomi che circolano..."

Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti a TMW Radio: "Montella nelle prossime due partite ha l’occasione di difendere la sua posizione, anche se saranno impegni diffici...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 01:09
Perinetti: "Montella contro l'Inter e la Roma può difendere la sua posizione. I nomi che circolano..." - Il direttore sportivo Giorgio Perinetti lascia il campo dopo l'espulsione, Palermo. 28 aprile 2013 ANSA/CORRADO LANNINO
Il direttore sportivo Giorgio Perinetti lascia il campo dopo l'espulsione, Palermo. 28 aprile 2013 ANSA/CORRADO LANNINO
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Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti a TMW Radio: "Montella nelle prossime due partite ha l’occasione di difendere la sua posizione, anche se saranno impegni difficili contro Inter e Roma entrambe da giocare al Franchi. Anche per i viola sta circolando il nome di Gattuso come quello di Prandelli per sostituire Vincenzo.

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