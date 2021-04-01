Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"

Le parole del direttore tecnico Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Sportiva

Giorgio Perinetti, attuale direttore tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni della programmazione Artemio su Radio Sportiva per commentare i candidati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

GATTUSO "Gattuso è capace di coinvolgere come nessuno lo spogliatoio, spende tutto se stesso per la causa quindi è sicuramente un profilo importante in ottica Fiorentina".

SARRI "Gli obiettivi di Commisso non li conosco, dipenderà anche da quello. Sarri, essendo stato tanti anni in Toscana, avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. In questo momento il profilo di Maurizio è talmente alto che la decisione spetterebbe tutta a lui".

CISTANA "Sì era un giocatore seguito, non solo dalla Fiorentina. So che Iachini è un grande estimatore di questo ragazzo, che adesso si sta riprendendo da un brutto infortunio. Mancini lo ha già convocato in Nazionale, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo".

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