Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Ballardini ha dato tranquillità, ha convinto la squadra di avere le qualità giuste....

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Ballardini ha dato tranquillità, ha convinto la squadra di avere le qualità giuste. Ha cercato di tirar fuori il meglio da ognuno, non a caso è stato scelto dalla proprietà, perché aveva già due esperienze al Genoa".

Prosegue sui risultati: "I risultati ci confortano, ma siamo impantati in una situazione di classifica non eccellente".

E conclude con un pensiero sull'ultimo acquisto dei rossoblù: "Rossi? E’ stato sfortunato, speriamo di accompagnarlo nel percorso di rinascita".