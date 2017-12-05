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Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Ballardini ha dato tranquillità, ha convinto la squadra di avere le qualità giuste....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 12:22
Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita" -
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Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Ballardini ha dato tranquillità, ha convinto la squadra di avere le qualità giuste. Ha cercato di tirar fuori il meglio da ognuno, non a caso è stato scelto dalla proprietà, perché aveva già due esperienze al Genoa".

Prosegue sui risultati: "I risultati ci confortano, ma siamo impantati in una situazione di classifica non eccellente".

E conclude con un pensiero sull'ultimo acquisto dei rossoblù: "Rossi? E’ stato sfortunato, speriamo di accompagnarlo nel percorso di rinascita".

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