Perinetti elogia la Fiorentina: "Una piacevole sorpresa insieme alla Lazio. Palladino mi ha davvero stupito"

Il dirigente Perinetti ha parlato al Pentasport della stagione della Fiorentina, soffermandosi sulle grandi doti dal allenatore di Palladino

L’ex dirigente del Palermo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi su Palladino, la Fiorentina e questa Serie A. Ecco le sue parole:

Sulla Serie A: “Questo è un campionato con grande equilibrio, tutte le squadre in alto sono più coinvolti. Alla lunga la classifica sta prendendo già dimensioni più veritiere, ma mi sembra un torneo più vivo degli ultimi anni. Credo che lo scudetto resterà nerazzurro, vediamo se vincerà Atalanta o Inter. I bergamaschi hanno una grande occasione, a un certo punto dovranno fare una scelta tra Serie A e Champions. Il Napoli sarà pericoloso, non avendo coppe, ma vedo un duello nerazzurro per lo scudetto.”

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina ha un giovane allenatore, bravo e preparato. Si tratta di una squadra che ha sorpreso con la velocità con cui si è inserita in alto, insieme alla Lazio è un po’ la sorpresa di questo campionato, si inserisce davanti alle grandissime delusioni che sono Roma e Milan.”

Sul mercato di gennaio: “In tante squadre hanno problemi in rosa, la Juventus, il Napoli, la Roma. Il problema del mercato di gennaio è il solito: le soluzioni sono poche, è un mercato difficile e i giocatori importanti difficilmente accettano spostamenti in questa finestra.”

Su Palladino: “Sarò sincero, avendolo avuto come giocatore non avrei mai immaginato che potesse essere così bravo da allenatore, sono contentissimo che mi abbia smentito e sorpreso in positivo. Ha competenze, idee, è molto capace e gliel’ho scritto, perché proprio non me l’aspettavo.”

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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