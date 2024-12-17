Bucchioni: "Il 2 gennaio mi aspetto un centrocampista. Folorunsho ti potrebbe dare l'equilibrio che c'era con Bove"

Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport, soffermandosi sul mercato di gennaio della Fiorentina e su un possibile arrivo di Folorunsho

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sui temi più caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Bologna. Queste le sue parole:

Sulla sfida contro il Vitoria: “Il gruppo ha mostrato solidità, sono convinto che giovedì rivedremo la vera Fiorentina, magari con qualche correttivo. In Conference forse questa è la partita più complicata del girone, ma è una squadra che gioca a calcio e la Fiorentina trova più spazi così. Sono comunque inferiori a noi, match adatto per ripartire e ritrovare la giusta via.”

Su Bove e la sua importanza: “Bove era un grandissimo equilibratore. Si proponeva avanti, ma copriva molto bene in fase di non possesso palla, stringendosi al centro del campo, correva tantissimo e aveva molta sostanza dal punto di vista fisico. Questo è proprio ciò che manca a Beltran, che non ha la stessa fisicità.”

Su un eventuale cambio modulo: “Palladino è un allenatore molto duttile, Colpani adesso fa molta fatica e se decido di escluderlo perché al momento riempie meno l’occhio, posso passare al 4-3-2-1 con un centrocampista in più e Gudmundsson e Beltran dietro la punta. La rosa è predisposta per costruire diverse “Fiorentine”, in questo momento si fa fatica al centro, quindi io metterei un giocatore in più li in mezzo. Il centrocampo è un tema, l’assenza di Bove pesa e si sente. Colpani sta facendo fatica, Gudmundsson ancora non ha 90 minuti, forse è meglio mettere un centrocampista in più e ritoccare il modulo.”

Sulla condizione fisica di alcuni giocatori: “Adesso sei un po’ in riserva, ci sono tanti giocatori che non avevano continuità e devono recuperarla. Gosens, Adli, Cataldi, lo scorso anno hanno giocato pochissimo, hanno bisogno di recuperare per tornare al massimo, ci sta che abbiano qualche difficoltà fisiche.”

Sul mercato di gennaio: “Folorunsho ha gamba, fa gol, difende bene. Mi ha fatto una grandissima impressione l’anno scorso, è arrivato anche in Nazionale con Spalletti. Secondo me è un buon giocatore che potrebbe far comodo a questa Fiorentina per recuperare l’equilibrio che c’era con Bove grazie alle sue caratteristiche tecniche. Matic è un po’ più statico, più esperto ma più di copertura. Io mi aspetto subito un centrocampista, anche dal punto di vista numerico. Se decidi di giocare a 3, servono 6 centrocampisti, nelle squadre attrezzate serve il doppione. Adesso ne hai solo 4, se giochi a 3 ti rimane solo Mandragora in panchina. Questa è un’emergenza, il 2, massimo il 6 di gennaio devi avere la soluzione pronta. Bisogna evitare gli errori fatti sul mercato gli scorsi anni da altre proprietà.”

Sugli obiettivi della Fiorentina: “Gudmundsson è il giocatore di maggior qualità e personalità, in un momento di calo della squadra lui può essere l’uomo a cui aggrapparsi per ridare slancio alla Fiorentina. Sinceramente, non ho mai pensato che la Fiorentina potesse puntare allo scudetto, però pensare alla Champions devi, Milan e Roma sono dietro, i giallorossi sono messi male e i rossoneri hanno tantissimi problemi con società, proprietà e contestazioni.”

LE PAROLE DI KAYODE

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