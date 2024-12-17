Kayode: "L'obiettivo è fare il massimo con la Fiorentina. I momenti difficili capitano, bisogna affrontarli"

Il terzino destro della Fiorentina Micheal Kayode ha parlato a margine della premiazione per l'Italian Golden Boy, definendo i suoi obiettivi

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode ha vinto il Best Italian Golden Boy ed è stato premiato ieri sera. Successivamente, ha rilasciato alcune parole a Tuttosport, che riportiamo di seguito:

"Il vero step è avere costanza, momenti difficili possono arrivare ma bisogna saperli affrontare. Cosa direi a un ragazzo che mi guarda oggi? Credere nei propri desideri, lavorare al top perché tutto è possibile".

E lui in questo è un esempio, per certi versi formidabile. "Questo premio mi dà in più ulteriore voglia di migliorare, di continuare ad andare avanti con più fame. L'obiettivo adesso è fare il massimo possibile con la Fiorentina".

Poi conclude sugli Europei dell’Under 21: "Della nostra forza siamo molto consapevoli, guardiamo partita dopo partita, non abbiamo un girone facile e chiaramente cerchiamo di fare il massimo". Lo riporta TMW.

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