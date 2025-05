Perinetti: “Kean? I giocatori forti in Italia sono di passaggio, bisogna essere bravi a sostituirli”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex direttore sportivo di Siena e Catania Giorgio Perinetti per parlare della situazione in casa viola dopo l’eliminazione contro il Betis: “La Fiorentina dovrà rifarsi dopo l’uscita nella Coppa e vorrà mantenere vivo l’ultimo obiettivo stagionale, il Venezia è una squadra complicata da battere in casa anche perché subisce molto poco. Vedo i viola favoriti, ma dovranno essere perfetti.”

Su Palladino: ” La Fiorentina crede in lui e lo ha rinnovato con un grande gesto che fa capire che ha fiducia nelle sue capacità e che crede di poter continuare il percorso con lui. Per me ha dimostrato di essere una società forte e di prendersi le proprie responsabilità senza problemi.”

Su Kean: ” Bisogna capire che il nostro campionato è di passaggio, i campioni vanno altrove e non rimangono qui. Siamo come una palestra perché se diventano fortissimi, vanno via e dobbiamo essere bravi a sostituirli. Non penso che Kean possa rimanere, ma si potrà sostituire.”