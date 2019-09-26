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Perinetti: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski. Montella lo userà"

Il dirigente Giorgio Perinetti, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski, ha qualità fisiche importantj, ama buttarsi negli spazi, anch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 21:11
Perinetti: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski. Montella lo userà" -
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Il dirigente Giorgio Perinetti, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski, ha qualità fisiche importantj, ama buttarsi negli spazi, anche se può rompere l'equilibrio a Montella, il quale lo sta trovando in queste ultime gare. Secondo me è un diamante grezzo che potrà servire prima o poi alla Fiorentina, anche perchè è giovanissimo. Ribery? Si è calato con voglia, personalità ma anche sacrificio, deve far riflettere qualche nostro giovane italiano".

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