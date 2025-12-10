Perinetti: "Per uscire dalla crisi servono unione, sacrificio e umiltà. La Viola ha grandi giocatori e può recuperare"

Le dichiarazioni del dirigente, Giorgio Perinetti, a Tuttomercatoweb, sulla situazione in casa Fiorentina

Il noto dirigente Giorgio Perinetti ha parlato a TMW del momento in casa Fiorentina. Le sue parole: "Abbiamo tanti esempi di squadre che partono per altri obiettivi e si trovano a lottare per la salvezza. Diventa tutto più difficile. Serve una vera unione per uscire da questa situazione. Significa umiltà, sacrificio, se non c'è questo è tutto difficile. I numeri nel calcio sono fallaci nel breve, nel lungo purtroppo molto significativi, ma la Fiorentina ha un potenziale tecnico e può recuperare. Serve mettersi sotto in maniera diversa".