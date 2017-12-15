Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"

Giorgio Perinetti ha parlato a Calciomercato.com su Giuseppe Rossi, queste le sue parole:"Rossi è un giocatore dal talento assoluto e siamo davvero molto contenti che lui abbia scelto il Genoa, accett...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2017 18:25

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