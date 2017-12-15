Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"
Giorgio Perinetti ha parlato a Calciomercato.com su Giuseppe Rossi, queste le sue parole:"Rossi è un giocatore dal talento assoluto e siamo davvero molto contenti che lui abbia scelto il Genoa, accett...
Giorgio Perinetti ha parlato a Calciomercato.com su Giuseppe Rossi, queste le sue parole:
"Rossi è un giocatore dal talento assoluto e siamo davvero molto contenti che lui abbia scelto il Genoa, accettando la corte fattagli personalmente dal presidente Preziosi. Adesso sta lavorando sodo e non vediamo l'ora di averlo finalmente in campo. C'è stato questo equivoco sul tesseramento con la federcalcio spagnola ma lo ritengo un aspetto comunque marginale. Difficilmente, anche in caso il transfert fosse giunto immediatamente, Giuseppe sarebbe potuto scendere in campo prima di gennaio a causa della sua condizione fisica molto arretrata dopo tanti mesi di stop".