Perinetti: “Non escluderei l’esonero di Palladino. Potrebbero arrivare riflessioni più profonde”

Il dirigente Giorgio Perinetti, intervistato da Radio FirenzeViola, ha commentato il momento difficile della Fiorentina, reduce dalla sconfitta nella trasferta contro il Venezia. Queste le sue parole:

“La Fiorentina sembra non sia riuscita a reagire al contraccolpo causato dall’eliminazione in semifinale col Betis. La società aveva dato un segnale importante prima della partita di giovedì, con il rinnovo a Palladino. Questa forza dimostrata fuori dal campo ieri non si è vista, infatti a Venezia ha fatto il minimo sindacale, non so per quali motivi oltre alle diverse assenze.

Il rinnovo a Palladino? Non so se sia stata una scelta voluta solo da Commisso, sarebbe qualcosa di strano, quasi come se il braccio destro facesse una cosa e il sinistro un’altra. In questo momento, non mi sento di escludere nulla. Se i risultati dovessero mancare anche contro Bologna e Udinese, allora le riflessioni diventeranno ancora più profonde. Non mi sento di escludere l’esonero”.