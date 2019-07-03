Perin se ne vuole andare dalla Juventus. La Fiorentina, insieme con Milan e Roma, attende sviluppi

Mattia Perin un anno dopo il suo arrivo a Torino vuole partire. Vuole giocare con maggiore continuità e per questo motivo è alla ricerca di una sistemazione: l'obiettivo di Perin è quello di restare i...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2019 19:13

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