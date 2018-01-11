Perin: "Sportiello quest'anno sta giocando bene. Rossi? Un fenomeno, senza infortuni..."

Mattia Perin, presente alla rassegna di Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Queste le parole del portiere del Genoa: "Sono felice di essere qui, quello della moda è un mo...

Mattia Perin, presente alla rassegna di Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Queste le parole del portiere del Genoa: "Sono felice di essere qui, quello della moda è un mondo che seguo con particolare interesse".

Prosegue sull'impatto di Giuseppe Rossi: "Pepito Rossi è un fenomeno, senza infortuni sarebbe al Real o al Barcellona. Ce ne sono pochi come lui, lo aspettiamo".

E sull'andamento della sua squadra: "Segreto del Genoa? E' un momento bello, siamo usciti da una zona che scotta. Ci siamo ripresi, siamo molto più solidi, finalmente siamo in zone un po' più tranquille".

Spende alcune parole anche per il suo allenatore: "Ballardini ha portato serenità le sue idee. Io sono dalla sua, perché nel calcio sono i numeri che parlano".

E per la Juventus: "Juventus? Non è la prima volta che ho l'onore di allenarmi con Gigi, siamo compagni in Nazionale. L'Allianz Stadium è un campo difficile, ma noi cercheremo di fare la nostra partita. E' sempre uno stimolo confrontarsi con dei campionai come loro, ti permette di aggiungere dei mattoncini alla tua crescita personale".

Si sofferma poi su un possibile avvicendamento fra i pali della porta della Nazionale azzurra: "Non sappiamo ancora qual è il futuro di Buffon, ma ci sono tanti portieri giovani che lotteranno per un posto".

E conclude con un pensiero su un collega: "Sportiello? Anche lui, che tra l'altro sta facendo un'ottima annata e si sta confermando ad altri livelli. Ma ce ne sono tanti altri".