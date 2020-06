La Fiorentina tra i pali ha un tesoretto, Dragowski. Tanti club hanno alzato il valore economico del portiere viola. Il Milan ha in casa una bufera, Donnarumma, ed ha provato a chiedere info del polacco. Perin, il quale la Juve vorrebbe inserire come contropartita per avere Chiesa sembra non interessare più, si punta tutto su Drago. Lo riporta La Nazione.