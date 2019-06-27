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La Juventus vuole cedere Perin alla Fiorentina. Contatto tra il portiere e l'allenatore viola

Mattia Perin si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW ci sarebbe stato un contatto telefonico fra il portiere ed il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. La Juventus spinge pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 21:31
La Juventus vuole cedere Perin alla Fiorentina. Contatto tra il portiere e l'allenatore viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mattia Perin si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW ci sarebbe stato un contatto telefonico fra il portiere ed il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. La Juventus spinge per una cessione del portiere proprio alla Fiorentina per tenere vivi i rapporti anche in virtù di future operazioni.

 

 

 

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