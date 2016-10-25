Intanto Perin conta già i tre punti del recupero contro la Fiorentina. Il retroscena di Sky Sport...
Episodio curioso raccontato da Sky su Perin poco prima della sua intervista
Nel post gara di Genova tra Genoa e Milan, terminata con il successo della squadra di Juric per tre a zero, ha parlato il portiere dei grifoni Mattia Perin, il giornalista di Sky ha rivelato di come il portiere italiano prima del collegamento e scrutando la classifica, ha aggiunto già i tre punti alla sua squadra del recupero di campionato tra Genoa e Fiorentina. Interrogato simpaticamente su questo episodio il portiere ha ammesso: "Sarà una partita molto difficile contro una avversario così ostico, ma con quei punti saremmo veramente in cima alla classifica, manca comunque tanto a quella partita (si giocherà a dicembre ndr) e adesso dobbiamo solo pensare alla prossima partita contro l'Atalanta di Gasperini" ha concluso Mattia Perin.