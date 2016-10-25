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Intanto Perin conta già i tre punti del recupero contro la Fiorentina. Il retroscena di Sky Sport...

Episodio curioso raccontato da Sky su Perin poco prima della sua intervista

A cura di Flavio Ognissanti
25 ottobre 2016 23:46
Intanto Perin conta già i tre punti del recupero contro la Fiorentina. Il retroscena di Sky Sport... -
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Nel post gara di Genova tra Genoa e Milan, terminata con il successo della squadra di Juric per tre a zero, ha parlato il portiere dei grifoni Mattia Perin, il giornalista di Sky ha rivelato di come il portiere italiano prima del collegamento e scrutando la classifica, ha aggiunto già i tre punti alla sua squadra del recupero di campionato tra Genoa e Fiorentina. Interrogato simpaticamente su questo episodio il portiere ha ammesso: "Sarà una partita molto difficile contro una avversario così ostico, ma con quei punti saremmo veramente in cima alla classifica, manca comunque tanto a quella partita (si giocherà a dicembre ndr) e adesso dobbiamo solo pensare alla prossima partita contro l'Atalanta di Gasperini" ha concluso Mattia Perin.

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