Perin al 90': "Contro una squadra come la Fiorentina il pareggio ci va bene, sopratutto in trasferta"

Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine di Fiorentina-Genoa: "Sono queste le prestazioni che dobbiamo fare, non solo fuori casa. Questi sono punti importanti e pesanti per...

Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine di Fiorentina-Genoa: "Sono queste le prestazioni che dobbiamo fare, non solo fuori casa. Questi sono punti importanti e pesanti per il nostro obiettivo, la salvezza".

Prosegue sulla partita odierna: "Sono contento, ci abbiamo messo umiltà e dobbiamo continuare su questa squadra. Dispiace per l'Atalanta ma oggi è un bel pareggio. Hanno avuto diverse occasioni nelle quali non hanno preso la porta da posizione favorevole. Quando affronti queste squadre qui fuori casa un pari va sempre bene".

E conclude con un pensiero su Ballardini: "Il mister sta facendo un ottimo lavoro ma la scossa è stata del gruppo. Nonostante i nomi serviva umiltà e ci è scattata questa cosa".