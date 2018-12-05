Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."

Mattia Perin, adesso portiere della Juventus ha rivelato recentemente un retroscena, queste le sue parole:"Quando giocavo nella Pistoiese, avevo quattordici-quindici anni, mi chiamarono a fare un prov...

Mattia Perin, adesso portiere della Juventus ha rivelato recentemente un retroscena, queste le sue parole:

"Quando giocavo nella Pistoiese, avevo quattordici-quindici anni, mi chiamarono a fare un provino qui a Firenze, però dalla Fiorentina mi dissero che non avevo né il fisico né l'altezza. Ognuno fa le sue scelte. Quel provino lo feci grazie a Mareggini, ex portiere viola, a cui facevo il secondo alla Pistoiese, che contribuì anche ad allenarmi e lanciarmi nel calcio che conta"

L'anno in cui Mattia Perin ha svolto il provino nella squadra viola fu il 2007, in cui nella gestione societaria c'era Pantaleo Corvino, attuale direttore generale della Fiorentina.