Notizie Mareggini Fiorentina

Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"
27 aprile 2026 14:04
Mareggini: "De Gea massacrato tutto l'anno: chi critica un portiere così lo rimpiangerà amaramente"
07 aprile 2026 14:38
Mareggini: "Vanoli lavoratore instancabile che non lascia nulla al caso, ma trasmette nervosismo ai ragazzi"
10 febbraio 2026 17:44
Mareggini: "La Fiorentina deve cambiare qualcosa tatticamente ed essere brava nelle ripartenze"
05 dicembre 2025 21:55
Mareggini rivela: "Se l'avesse tirato Baggio quel rigore non lo avrei mai parato. La prova? Nel 2008"
21 novembre 2025 11:19
Mareggini: "Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza"
02 ottobre 2025 14:22
Mareggini su Martinelli: "Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi"
30 settembre 2025 21:36
Mareggini: "Martinelli deve andare in Serie B, non crescerà mai se continua a fare il terzo"
06 maggio 2025 14:21
Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"
19 aprile 2025 23:18
Mareggini: "Martinelli è un portiere promettente, ora deve andare a giocare altrove per crescere"
03 giugno 2024 22:43
Mareggini: “Christensen? Da scoprire, con l’Inter ha fatto buoni interventi. Sognavo di poter allenare i portieri viola”
13 settembre 2023 08:56
Mareggini: "Grande partita di Gollini contro il Napoli, poi in panchina, non si gestiscono cosi i portieri"
06 ottobre 2022 18:59
Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"
06 giugno 2022 09:30
"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"
27 maggio 2022 16:58
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Argentario - Mauro Rosi: "Tra i più numerosi fuori Firenze"
16 novembre 2020 17:16
Mareggini: "De Rossi alla Fiorentina? Serve un allenatore adatto alla piazza di Firenze"
06 luglio 2020 20:08
Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."
22 giugno 2019 18:42
Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."
10 dicembre 2018 22:32
Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."
05 dicembre 2018 01:41
Mareggini: "Sottil mi ha detto che in allenamento fanno fatica a segnare a Lafont"
25 ottobre 2018 18:04
Mareggini: "Ingiusto scegliere il portiere in base all'aspetto economico, Sportiello deve giocare. Dragowski.."
16 febbraio 2018 10:07
Mareggini: "Sportiello è bravo ma non è sereno, sul gol ha sbagliato posizionamento"
13 febbraio 2018 20:02
Mareggini: "Il gol di Brignoli? Indescrivibile, come il rigore che parai alla Juve nel 1991"
04 dicembre 2017 15:39
Mareggini: "Sportiello, anno della consacrazione. Tata? Non ha saputo vendersi bene a Firenze"
08 agosto 2017 18:16
Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"
07 dicembre 2016 15:54
Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."
20 ottobre 2016 16:36
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