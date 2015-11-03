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Notizie Mareggini Fiorentina

Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"

27 aprile 2026 14:04

Mareggini: "De Gea massacrato tutto l'anno: chi critica un portiere così lo rimpiangerà amaramente"

07 aprile 2026 14:38

Mareggini: "Vanoli lavoratore instancabile che non lascia nulla al caso, ma trasmette nervosismo ai ragazzi"

10 febbraio 2026 17:44

Mareggini: "La Fiorentina deve cambiare qualcosa tatticamente ed essere brava nelle ripartenze"

05 dicembre 2025 21:55

Mareggini rivela: "Se l'avesse tirato Baggio quel rigore non lo avrei mai parato. La prova? Nel 2008"

21 novembre 2025 11:19

Mareggini: "Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza"

02 ottobre 2025 14:22

Mareggini su Martinelli: "Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi"

30 settembre 2025 21:36

Mareggini: "Martinelli deve andare in Serie B, non crescerà mai se continua a fare il terzo"

06 maggio 2025 14:21

Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"

19 aprile 2025 23:18

Mareggini: "Martinelli è un portiere promettente, ora deve andare a giocare altrove per crescere"

03 giugno 2024 22:43

Mareggini: “Christensen? Da scoprire, con l’Inter ha fatto buoni interventi. Sognavo di poter allenare i portieri viola”

13 settembre 2023 08:56

Mareggini: "Grande partita di Gollini contro il Napoli, poi in panchina, non si gestiscono cosi i portieri"

06 ottobre 2022 18:59

Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"

06 giugno 2022 09:30

"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"

27 maggio 2022 16:58

Esclusiva tifo, conosciamo il Vc Argentario - Mauro Rosi: "Tra i più numerosi fuori Firenze"

16 novembre 2020 17:16

Mareggini: "De Rossi alla Fiorentina? Serve un allenatore adatto alla piazza di Firenze"

06 luglio 2020 20:08

Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."

22 giugno 2019 18:42

Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."

10 dicembre 2018 22:32

Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."

05 dicembre 2018 01:41

Mareggini: "Sottil mi ha detto che in allenamento fanno fatica a segnare a Lafont"

25 ottobre 2018 18:04

Mareggini: "Ingiusto scegliere il portiere in base all'aspetto economico, Sportiello deve giocare. Dragowski.."

16 febbraio 2018 10:07

Mareggini: "Sportiello è bravo ma non è sereno, sul gol ha sbagliato posizionamento"

13 febbraio 2018 20:02

Mareggini: "Il gol di Brignoli? Indescrivibile, come il rigore che parai alla Juve nel 1991"

04 dicembre 2017 15:39

Mareggini: "Sportiello, anno della consacrazione. Tata? Non ha saputo vendersi bene a Firenze"

08 agosto 2017 18:16

Mareggini: "Tata stagione da 6, Lezze vada in B come Berna"

07 dicembre 2016 15:54

Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."

20 ottobre 2016 16:36

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