Mareggini: "Sottil mi ha detto che in allenamento fanno fatica a segnare a Lafont"

L’ex portiere della Fiorentina Mareggini ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole.“Lafont non è un portiere inesperto, ha già fatto due stagioni da titolare in Francia anche se la Serie A è un...

L’ex portiere della Fiorentina Mareggini ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole.

“Lafont non è un portiere inesperto, ha già fatto due stagioni da titolare in Francia anche se la Serie A è un campionato più difficile. La Fiorentina ha fatto un’operazione intelligente, volevano prendere Meret ma il prezzo era schizzato troppo alto e sono andati su Lafont. Sottil mi ha detto che in allenamento è fortissimo e non si riesce a fargli gol. Cerofolini non pronto per giocare in serie A, sono sicuro che appena avrà la sua chance a Cosenza si prenderà il posto da titolare”