Vanoli: “Kean lo valutiamo in vista di Giovedì. Non si era mai salvato nessuno nella nostra situazione”

Al termine della gara contro il la Lazio, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Missione compiuta o ancora no?

“Questa vittoria ci fa mettere un mattone importante. Ancora serve la matematica ma stasera abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere maturi. Complimenti a tutti. Addesso dobbiamo recuperare le forze e lavoriamo per sognare. Sarà dura ma ci dobbiamo provare”.

Fabbian e il 4231 è una soluzione anche per il futuro?

“Nel corso di questi mesi ne sono successe tante e dare un’identità con tutti questi infortuni non è facile. Stasera in fase difensiva l’avevamo preparata così e in fase offensiva potevamo palleggare meglio, soprattutto quando si abbassava Mandragora”

Ha visto la voglia di passare una ‘notte diabolica’ giovedì?

“Ho visto dispiacere all’andata ma siamo stati bravi a recuperare velocemente energie. Rugani ha fatto vedere di avere esperienza e ha giocato bene al posto di Pongracic, che avevo paura a rischiarlo. Anche Balbo ha dimostrato tanto, Fazzini uguale. Stasera ho avuto grandi risposte. Oggi c’erano tanti Primavera, il capitano dell’Under 18, a cui faccio i complimenti per la vittoria del Torneo di Viareggio”.

Cosa c’era nell’esultanza finale?

“Prendere una squadra come la Fiorentina a 4 punti, dopo due pareggi vai a 6 e vedi che nessuna squadra si era mai salvata… a volte l’aspetto psicologico è tutto ma quando ho firmato il Presidente mi aveva chiesto questo. Ora abbiamo messo un bottino importante ma serve rimanere sul pezzo. Oggi siamo stati bravi a soffrire, anche se preferirei essere più padrone del gioco”.

Chi può recuperare giovedì?

“Solomon fortunatamente è recuperato e oggi gli ho dato un po’ di minutaggio. Ci saranno fagioli e Gud. Spero di avere Brescianini per Lecce, Parisi sta migliorando e Kean lo valutiamo giorno per giorno”.

È contento della prova di Harrison?

“Mi piace tanto perché ci dà intensità. E’ uno che viene dalla Premier, ha lavorato con Bielsa… arrivare in un campionato nuovo con una situazione del genere non è facile, ma anche stasera ci ha dato tanto. Deve migliorare dal punto di vista qualitativo”. Lo riporta TMW