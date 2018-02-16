Mareggini: "Ingiusto scegliere il portiere in base all'aspetto economico, Sportiello deve giocare. Dragowski.."

Ai microfoni di Lady Radio, ha parlato nella giornata di ieri l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini. Queste le sue parole

Ai microfoni di Lady Radio, ha parlato nella giornata di ieri l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini. Queste le sue parole suo portieri della Fiorentina:

Su Sportiello “E’ un problema di testa, quando si arriva da degli errori si cerca di strafare per recuperare, ma quasi sempre questo comportamento porta i risultati opposti. Neto ha avuto tanto spazio nonostante molti errori e alla fine è migliorato, di conseguenza credo che prima di cambiare Pioli ci dovrà pensare bene, è un ruolo molto delicato. Deve essere continuo, è così che un portiere trasmette sicurezza.

Su Dragowski “Non sarebbe giusto escludere Sportiello, ma se dovesse dimostrarsi superiore in allenamento, potrebbe fare qualche partita. Ad ogni modo non penso sia corretto decidere basandosi troppo sull’aspetto economico”.