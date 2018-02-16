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La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina nell'imminente trasferta di Domenica contro l'Atalanta di Gasperini (Domenica ore 18.00) dovrà probabilmente far...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 08:50
La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina nell'imminente trasferta di Domenica contro l'Atalanta di Gasperini (Domenica ore 18.00) dovrà probabilmente fare ancora a meno di Laurini. Il terzino destro è ancora reduce da un problema sul piede sx.

Le soluzioni sono Bruno Gaspar oppure ancora Milenkovic adattato a destra. In avanti ancora spazio a Gil Dias.

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