La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina nell'imminente trasferta di Domenica contro l'Atalanta di Gasperini (Domenica ore 18.00) dovrà probabilmente far...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 08:50
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport la Fiorentina nell'imminente trasferta di Domenica contro l'Atalanta di Gasperini (Domenica ore 18.00) dovrà probabilmente fare ancora a meno di Laurini. Il terzino destro è ancora reduce da un problema sul piede sx.
Le soluzioni sono Bruno Gaspar oppure ancora Milenkovic adattato a destra. In avanti ancora spazio a Gil Dias.