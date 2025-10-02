Mareggini: “Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini, famoso per il rigore parato contro la Juventus, ed ha commentato la situazione di Tommaso Martinelli alla Fiorentina: “Lui viene penalizzato dall’inizio di annata perché non si può sbagliare e la Fiorentina deve mettere in porta una certezza come De Gea e lui deve stare fuori perché bisogna vincere e dobbiamo mettere uno che sa dare sicurezza a tutti come fa lo spagnolo, non si può rovinare l’esordio europeo e non possiamo correre rischi di perdere.”

Sulla Fiorentina: “Martinelli deve andare a farsi le ossa in prestito, ha sbagliato a restare qui perché non cresce stando fermo, in situazioni difficili ci si affida al titolare e lui adesso deve stare in panchina. L’inizio è stato negativo, ma non bisogna buttare via tutto perché abbiamo tempo per raddrizzare le cose perché Pioli è stata la scelta migliore da fare e pure il mercato non è sbagliato, bisogna aspettare che questi giocatori possano rendere.”