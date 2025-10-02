2 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mareggini: “Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza”

Radio

Mareggini: “Martinelli doveva andare in prestito, ora deve giocare De Gea per dare sicurezza”

Mirko Carmignani

2 Ottobre · 14:22

Aggiornamento: 2 Ottobre 2025 · 14:22

TAG:

#FiorentinamaregginimartinelliPioli

Condividi:

di

L'ex portiere viola si è espresso sul momento del giovane portiere gigliato che anche stasera resterà fuori

A Radio Sportiva ha parlato l’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini, famoso per il rigore parato contro la Juventus, ed ha commentato la situazione di Tommaso Martinelli alla Fiorentina: “Lui viene penalizzato dall’inizio di annata perché non si può sbagliare e la Fiorentina deve mettere in porta una certezza come De Gea e lui deve stare fuori perché bisogna vincere e dobbiamo mettere uno che sa dare sicurezza a tutti come fa lo spagnolo, non si può rovinare l’esordio europeo e non possiamo correre rischi di perdere.”

Sulla Fiorentina: “Martinelli deve andare a farsi le ossa in prestito, ha sbagliato a restare qui perché non cresce stando fermo, in situazioni difficili ci si affida al titolare e lui adesso deve stare in panchina. L’inizio è stato negativo, ma non bisogna buttare via tutto perché abbiamo tempo per raddrizzare le cose perché Pioli è stata la scelta migliore da fare e pure il mercato non è sbagliato, bisogna aspettare che questi giocatori possano rendere.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio