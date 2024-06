Mareggini: “Martinelli è un portiere promettente, ora deve andare a giocare altrove per crescere”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex numero uno viola Gianmatteo Mareggini che ha parlato dell’esordio di Tommaso Martinelli in serie A: “La Fiorentina ha due portieri validi e giovani come lui e Vannucchi, sono entrambi promettenti ma ora devono giocare. Martinelli deve andare a farsi le ossa per capire il ruolo e sentire le responsabilità. Solo Giovanni Galli è diventato titolare dalle giovanili senza andare in prestito da qualche parte, ma lui era un fenomeno. Non lo valuto ancora perché per descrivere un portiere c’è bisogno di tempo, non so se sarà il titolare del futuro, un portiere lo valuti dopo 25 partite di seguito. Ha fatto l’esperienza con la prima squadra ed è un primo tassello per la crescita, deve essere consapevole di quello che deve fare. Ha grandi qualità, mi piace come imposta l’azione e sa toccare la palla con i piedi molto bene, è modernissimo.”