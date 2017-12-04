Mareggini: "Il gol di Brignoli? Indescrivibile, come il rigore che parai alla Juve nel 1991"

A Radio Bruno Toscana parla Gianmatteo Mareggini, ex portiere viola: "Sono contento di quello che sta facendo Pioli. Contro il Sassuolo si sono viste trame interessanti, la squadra ha mostrato cose in...

A Radio Bruno Toscana parla Gianmatteo Mareggini, ex portiere viola: "Sono contento di quello che sta facendo Pioli. Contro il Sassuolo si sono viste trame interessanti, la squadra ha mostrato cose insegnate dall’allenatore. La squadra arriva alla gara col Napoli con la serenità di poter ottenere qualsiasi risultato, in queste occasioni può arrivare la sorpresa. Sportiello? Si sta inserendo, ancora non lo vedo al massimo delle sue potenzialità, è sulla strada giusta. Il gol di Brignoli? E' come se fosse andato al casinò a giocare alla slot machine, abbia tirato la leva e siano caduti i soldi. Non era certo facile fare quello che ha fatto lui, in un’area che era piena di gente. Credo abbia provato la stessa sensazione, indescrivibile, che ho provato io parando un rigore alla Juventus nel 1991".