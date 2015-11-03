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Notizie Brignoli Fiorentina

Brignoli: "Chi è che ha avuto la brillante idea di criticare De Gea? Parisi e Viti sono calciatori forti"

26 novembre 2025 12:33

Brignoli: "Konstantelias mi segnò un gol alla Baggio. Può fare belle cose in Italia, ha grandi qualità"

24 aprile 2025 17:05

Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"

05 marzo 2025 19:02

Ricordate il gol di Brignoli al Milan? Costa 7 milioni e mezzo al Benevento. Il motivo...

24 marzo 2018 15:37

Frey su Instagram: "Brignoli? Il calcio è bello anche per queste sorprese"

05 dicembre 2017 12:40

Quando il Milan scartò Brignoli: "Noi prendiamo solo quelli da grande squadra"

04 dicembre 2017 20:12

Mareggini: "Il gol di Brignoli? Indescrivibile, come il rigore che parai alla Juve nel 1991"

04 dicembre 2017 15:39

Sportiello celebra Brignoli su Instagram: "Mammia mia il mio amico cosa ha fatto!"

03 dicembre 2017 19:21

Brignoli manda il Benevento nella storia e Gattuso all'inferno. Pareggio del portiere al 94' contro il Milan

03 dicembre 2017 14:35

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