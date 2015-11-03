Notizie Brignoli Fiorentina

Brignoli: "Chi è che ha avuto la brillante idea di criticare De Gea? Parisi e Viti sono calciatori forti"
26 novembre 2025 12:33
Brignoli: "Konstantelias mi segnò un gol alla Baggio. Può fare belle cose in Italia, ha grandi qualità"
24 aprile 2025 17:05
Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"
05 marzo 2025 19:02
Ricordate il gol di Brignoli al Milan? Costa 7 milioni e mezzo al Benevento. Il motivo...
24 marzo 2018 15:37
Frey su Instagram: "Brignoli? Il calcio è bello anche per queste sorprese"
05 dicembre 2017 12:40
Quando il Milan scartò Brignoli: "Noi prendiamo solo quelli da grande squadra"
04 dicembre 2017 20:12
Mareggini: "Il gol di Brignoli? Indescrivibile, come il rigore che parai alla Juve nel 1991"
04 dicembre 2017 15:39
Sportiello celebra Brignoli su Instagram: "Mammia mia il mio amico cosa ha fatto!"
03 dicembre 2017 19:21
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