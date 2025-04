Brignoli: “Konstantelias mi segnò un gol alla Baggio. Può fare belle cose in Italia, ha grandi qualità”

Il portiere dell’AEK Atene, Alberto Brignoli, ha parlato a Sportitalia di Giannis Konstantelias, trequartista del PAOK accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Gioco contro Konstantelias da circa 3 o 4 anni. Lui ha grandi qualità, poi è bello da vedere. Il gol del 2-1 che mi segnò in AEK-PAOK. finita 2-3, ricorda molto quello di Baggio fatto a Van der Sar: palla lunga, l’uno contro uno, e tiro con l’altro piede. In Italia gli servirebbe un po’ di tempo per adattarsi, ma poi potrebbe fare grandi cose”.