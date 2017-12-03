Sportiello celebra Brignoli su Instagram: "Mammia mia il mio amico cosa ha fatto!"

L'uomo della domenica è senza dubbio Alberto Brignoli. L'estremo difensore del Benevento, con un colpo di testa da attaccante di razza, ha messo a segno il gol del definitivo 2-2 contro il Milan ed ha...

L'uomo della domenica è senza dubbio Alberto Brignoli. L'estremo difensore del Benevento, con un colpo di testa da attaccante di razza, ha messo a segno il gol del definitivo 2-2 contro il Milan ed ha regalato il primo storico punto ai campani nella massima serie.

La prodezza del portiere non è certo passata inosservata, tanto che anche il suo amico e collega Marco Sportiello ha voluto rendergli omaggio. Il portiere della Fiorentina ha infatti pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae proprio insieme a Brignoli, corredata di un messaggio: "Mamma mia il mio amico cosa ha fatto!".

Gianmarco Biagioni