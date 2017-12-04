Quando il Milan scartò Brignoli: "Noi prendiamo solo quelli da grande squadra"

Continuando ad arrivare storie e aneddoti legati alla vita di Alberto Brignoli, vero e proprio eroe del weekend calcistico in Italia, e non solo. Il suo goal allo scadere al Milan ha fatto il giro del...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2017 20:12

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