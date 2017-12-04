Quando il Milan scartò Brignoli: "Noi prendiamo solo quelli da grande squadra"
Continuando ad arrivare storie e aneddoti legati alla vita di Alberto Brignoli, vero e proprio eroe del weekend calcistico in Italia, e non solo. Il suo goal allo scadere al Milan ha fatto il giro del...
Continuando ad arrivare storie e aneddoti legati alla vita di Alberto Brignoli, vero e proprio eroe del weekend calcistico in Italia, e non solo. Il suo goal allo scadere al Milan ha fatto il giro del mondo, dato che era da 16 anni che un portiere non segnava in Serie A.
L'ultimo aneddoto arriva da un'intervista di Repubblica a Marino Magrin, tecnico delle giovanili rossonere fino allo scorso anno, nonché ex calciatore di Juventus e Atalanta negli anni '80.
Queste le sue sorprendenti parole: "Segnalai Alberto Brignoli, che conoscevo da ragazzino e che parava bene nel Montichiari. Prendiamo solo quelli da grande squadra, mi dissero al Milan".
Incredibile come nel calcio, ma in generale nella vita, alcune storie sembrano scritte apposta per realizzarsi in modo magico, come nel caso del goal di Brignoli al Milan.
Fonte: goal.com