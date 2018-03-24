Ricordate il gol di Brignoli al Milan? Costa 7 milioni e mezzo al Benevento. Il motivo...
Il gol di Alberto Brignoli al Milan? Costerà 7,5 milioni al Benevento. E' quanto evidenzia l'edizione odierna di Calcio e Finanza, facendo notare come la rete di testa del portiere, in quella occasion...
Il gol di Alberto Brignoli al Milan? Costerà 7,5 milioni al Benevento. E' quanto evidenzia l'edizione odierna di Calcio e Finanza, facendo notare come la rete di testa del portiere, in quella occasione, fece scattare il primo punto in classifica per la squadra di De Zerbi. Abbastanza per far scattare anche la clausola che prevede il riscatto di due giocatori: Antei (per 2,75 milioni) e Iemmello (per 4,75 milioni). Difficile, invece, il riscatto dello stesso Brignoli: servirebbero la salvezza ed almeno 20 presenze in campionato (è fermo a 10, ndr).