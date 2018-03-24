Ricordate il gol di Brignoli al Milan? Costa 7 milioni e mezzo al Benevento. Il motivo...

Il gol di Alberto Brignoli al Milan? Costerà 7,5 milioni al Benevento. E' quanto evidenzia l'edizione odierna di Calcio e Finanza, facendo notare come la rete di testa del portiere, in quella occasion...

A cura di Redazione Labaroviola 24 marzo 2018 15:37

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