Frey su Instagram: "Brignoli? Il calcio è bello anche per queste sorprese"

Anche Sebastian Frey, indimenticabile ex portiere della Fiorentina, ha voluto spendere alcune parole per quello che senza dubbio è il personaggio della settimana, ossia Alberto Brignoli. Il portiere d...

Anche Sebastian Frey, indimenticabile ex portiere della Fiorentina, ha voluto spendere alcune parole per quello che senza dubbio è il personaggio della settimana, ossia Alberto Brignoli. Il portiere del Benevento, dopo aver segnato il gol che ha consentito alla sua squadra di conquistare il primo punto della sua storia nella massima serie, è stato celebrato da molti colleghi. Fra questi, appunto, anche Frey che, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha espresso tutto il suo apprezzamento per l'estremo difensore: Questo il suo messaggio: "Il calcio è bello anche per queste sorprese..."