Mareggini: "Vanoli lavoratore instancabile che non lascia nulla al caso, ma trasmette nervosismo ai ragazzi"

Le dichiarazioni dell'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, su Paolo Vanoli e il momento Viola

L’ex portiere Viola Gianmatteo Mareggini, intervenuto a Lady Radio, ha sottolineato la grande attenzione ai dettagli che caratterizza il lavoro di Paolo Vanoli, tecnico con cui ha collaborato in passato, evidenziando però come questo approccio, in un momento così delicato per la Fiorentina, possa rivelarsi controproducente: "Io ho lavorato con Vanoli. È un allenatore preparato e, quando eravamo insieme, si metteva a preparare di notte i video da far vedere durante le riunioni alla squadra".

Aggiunge: "È meticoloso, non lascia nulla al caso solo che faceva tutto lui e quindi si stressava molto. A volte si rischia di trasmettere il proprio nervosismo alla squadra e questo non va bene. A Firenze, rispetto alle sue esperienze passate, sta lavorando con una squadra in estrema difficoltà e quindi devi tirar fuori anche altre emozioni".