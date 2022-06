Mareggini: “Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa”

«Perin, Gollini, Cragno, Scuffet… L’elenco sarebbe lunghissimo. E comunque se a ognuno di loro qualcuno chiedesse con chi hanno lavorato, sono cresciuti e via dicendo, di sicuro tutti, in qualche modo, il mio nome lo farebbero». Che poi è quello di Gian Matteo Mareggini, professione preparatore dei portieri della nazionale under 21 ed ex numero uno della Fiorentina. Le sue parole a La Nazione.

Ed eccoci al discorso: vogliamo inquadrare i candidati alla porta viola del futuro?«Mi fa piacere».Vedrebbe bene Gollini fra i pali della Fiorentina?«E’ stato con me, nelle giovanili. E’ un portiere che può fare grandissime prestazioni e qualcuna un po’ meno. Le sue qualità? Gli piace uscire dalla porta, prendersi anche dei rischi, non ha paura di niente. Diciamo che al momento ha più carattere e un po’ meno tecnica, ma lo vedrei bene a Firenze».Un ricordo personale, professionale e speciale su di lui?«Era fuori rosa al Manchester perché aveva qualche chiletto di troppo… Sicuramente soffriva. La maglia azzurra gli faceva e gli fece bene. Quando era con noi lavorava sodo, gli demmo una bella spolverata e avete visto che portiere ne è venuto fuori?».

E se la Fiorentina puntasse su Meret?«Conosco benissimo anche lui. E’ stato un ’mio’ portiere. Anzi, quattro anni fa lo consigliai proprio alla Fiorentina e sarebbe stato sicuramente un buon investimento. Una cosa: lo considerate un’alternativa a Gollini, ma stiamo parlando di due portieri del tutto diversi fra loro, lo sapete?».Ovvero?«Meret ha una tecnica grandissima. Più di Gianluca. E’ affidabilissimo. Ha davanti un margine di miglioramento eccezionale e se trova la squadra, la collocazione, giusta è un numero uno completo. Io lo definisco un leader silenzioso. Ma un vero leader. Gollini, ha dalla sua, come dicevo, che è più istintivo, spregiudicato».

Diamo un voto anche a Vicario?«Beh, lui è stato la vera sorpresa della scorsa stagione. Ha avuto un rendimento altissimo. Si è fatto da solo, e da solo ha fatto tutta la trafila per arrivare lassù, dove è adesso. Ha le spalle larghe e le sue doti sono: qualità, esplosività e determinazione. Dopo l’exploit di Empoli deve puntare alla consacrazione definitiva e Firenze può essere il passaggio giusto».

LEGGI ANCHE, SFUMA BELLANOVA PER LA FIORENTINA, SECONDO SPORTITALIA IL TERZINO DESTRO È AD UN PASSO DALL’INTER