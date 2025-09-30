30 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mareggini su Martinelli: “Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi”

News

Mareggini su Martinelli: “Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi”

Redazione

30 Settembre · 21:36

Aggiornamento: 30 Settembre 2025 · 21:37

TAG:

#Fiorentinamaregginimartinelli

Condividi:

di

Le parole dell'ex portiere della Fiorentina sul percorso di Tommaso Martinelli vicino all'esordio stagionale in Conference League

Si vocifera di un possibile esordio per Tommaso Martinelli, giovane portiere classe 2006, rimasto alla corte di Stefano Pioli per fare il vice di un intoccabile David De Gea.
All’interno della trasmissione radiofonica “Palla al centro” in onda su Radio FirenzeViola, l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato della scelta della società di trattenere a Firenze il talentuoso portiere viola.

“Non mi sembra una buona situazione generale per fare un esperimento in porta, l’esperienza manca e i ragazzi giovani vanno inseriti al giusto momento, almeno che non ci sia un’emergenza. Martinelli poi non può rimanere deluso per un esclusione, il mio suggerimento è sempre stato quello di mandarlo in Serie B a giocare ma non è stata evidentemente trovata la soluzione giusta. Il percorso che sta facendo non è secondo me quello giusto, non è stato consigliato bene. Carnesecchi che ora è un top è andato a Trapani a farsi le ossa, tanto per citarne uno”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio