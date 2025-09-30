Mareggini su Martinelli: “Restare alla Fiorentina non è la scelta giusta, meglio farsi le ossa in serie B come Carnesecchi”

Si vocifera di un possibile esordio per Tommaso Martinelli, giovane portiere classe 2006, rimasto alla corte di Stefano Pioli per fare il vice di un intoccabile David De Gea.

All’interno della trasmissione radiofonica “Palla al centro” in onda su Radio FirenzeViola, l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato della scelta della società di trattenere a Firenze il talentuoso portiere viola.

“Non mi sembra una buona situazione generale per fare un esperimento in porta, l’esperienza manca e i ragazzi giovani vanno inseriti al giusto momento, almeno che non ci sia un’emergenza. Martinelli poi non può rimanere deluso per un esclusione, il mio suggerimento è sempre stato quello di mandarlo in Serie B a giocare ma non è stata evidentemente trovata la soluzione giusta. Il percorso che sta facendo non è secondo me quello giusto, non è stato consigliato bene. Carnesecchi che ora è un top è andato a Trapani a farsi le ossa, tanto per citarne uno”