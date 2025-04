Mareggini esalta De Gea: “Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere anche della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio soffermandosi su David De Gea, attuale numero uno viola, e sui dubbi riguardanti il suo futuro.

“Nel calcio non esistono certezze assolute, tutto dipende dalla volontà dei singoli giocatori. Le coppe europee rappresentano un incentivo fondamentale: se non ti qualifichi, è molto più difficile trattenere certi profili. Però De Gea, secondo me, non è arrivato a Firenze per soldi. Lo stimo molto: ha avuto una carriera di altissimo livello e ora ha scelto di rimettersi in discussione in un contesto meno prestigioso, ma stimolante. Non mi stupirei se volesse restare. Sta giocando davvero bene, e personalmente non vedevo un portiere così forte alla Fiorentina dai tempi di Frey e Toldo.”

Infine, un commento anche su Palladino: “Fa parte di un percorso di crescita, si vede che ha voglia e si sta mettendo a disposizione. Italiano è cresciuto molto qui a Firenze, ma a un certo punto era giusto cambiare. Palladino ha bisogno di tempo, proprio come è stato per lui.“