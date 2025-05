Mareggini: “Martinelli deve andare in Serie B, non crescerà mai se continua a fare il terzo”

L’ex portiere viola e preparatore dei portieri dell’Italia Under 21 Gianmatteo Mareggini ha parlato di Fiorentina a TVL: “I viola hanno fatto una buona gara a Roma perché ha avuto diverse occasioni per segnare e senza Svilar, avrebbe sicuramente pareggiato. La sconfitta pesa per l’Europa perché ti allontana dall’Europa, ma ancora bisogna crederci perché possiamo ancora farcela e ci vuole equilibrio.”

Sulla difesa: “Pongracic-Pablo Mari sono un duo difensivo migliore di Ranieri-Comuzzo perché i due italiani sono inesperti e devono crescere, infatti Comuzzo ha sbagliato un po’ a Siviglia perché ancora commette degli errori di marcatura, invece lodo il carattere di Ranieri.”

Su Martinelli: “Deve andare a giocare in Serie B per farsi le ossa, non gli serve a niente fare il terzo qui, lui è un talento e deve fare il titolare per crescere a pieno. Lo conosco bene e so che ha dei numeri importanti, non lo lancerei nemmeno subito da titolare perché si brucerebbe. Gli consiglio di fare come Cerofolini che è cresciuto tanto in B col Frosinone e ora è un portiere diverso.”