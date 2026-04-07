Mareggini: “De Gea massacrato tutto l’anno: chi critica un portiere così lo rimpiangerà amaramente”

L‘ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, è intervenuto a Radio FirenzeViola in vista della gara di giovedì contro il Crystal Palace: “Possiamo vedere il Palace come una squadra riposata, con più energie da spendere. Speriamo che invece vengono presi di sorpresa dalla viola. La Fiorentina con le grandi ha sempre fatto delle ottime partite. La mia esperienza europea dice che con le inglesi c’è da tenere le antenne dritte, perché devi tirare fuori quelle energie, che la Serie A non ti fa mettere in campo. Non si deve essere sorpresi dal punto di vista atletico e fisico. Se riusciamo a tenere botta su questo punto, siamo alla pari, altrimenti no”.

Sulla trasferta di Verona: “Con l’ingresso di Comuzzo, che ha fatto una buona partita, sei costretto a schiacciarti. Mancavano giocatori con caratteristiche di spinta.

Su De Gea: “Quest’anno ho sentito tante critiche su De Gea, ma… Io non ho tanti sassolini da togliermi, ma sul portiere sì. Volevo dire che un portiere come De Gea se va via poi lo rimpiangi“.

Conclude: “C’è un altro giocatore che è stato disdegnato, ovvero Pongracic. Ritengo che sia un difensore da tenere, soprattutto se gioca con Ranieri. Nel nostro campionato non ci sono tanti giocatori così”.