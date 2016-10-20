Mareggini: "Tata dà garanzie, Lezze vada in B. Uno sbaglio con Satalino..."

L'ex portiere viola sugli attuali estremi difensori

L'ex numero uno viola Gianmatteo Mareggini ha parlato oggi, a Radio Bruno, della situazione portieri in casa viola: "Satalino? E' un ragazzo che si sta sempre formando, lo hanno inserito troppo presto in prima squadra. Tatarusanu? Se è il titolare significa che dà ampie garanzie sia all'allenatore che alla squadra. A Lezzerini invece rinnovo l'invito ad andare a giocare nel campionato di Serie B da protagonista. Sousa? Mi sembra che abbia in mano la squadra, ma mancano i risultati. La Fiorentina quest'anno non riesce a segnare: mentre l'anno scorso Kalinic segnava in tutti i modi, oggi mi sembra invece in difficoltà psicologica".