Mareggini: “Christensen? Da scoprire, con l’Inter ha fatto buoni interventi. Sognavo di poter allenare i portieri viola”

Gianmatteo Mareggini ha parlato così a La Nazione dei portieri della Fiorentina: “Ho visto Christensen contro l’Inter e nonostante il risultato purtroppo molto netto, nella prima parte della partita ha fatto buoni interventi. Forse ha colpa su un gol, ma per il resto c’è”. Secondo l’ex viola può essere un innesto interessante. “Arriva da esperienze internazionali importanti e credo sia, per noi, per il calcio italiano, un portiere ancora tutto da scoprire. Aspettiamo e vedremo”.

“Vannucchi e Martinelli? Sono talenti. Ma talenti per il futuro. Poi, ovviamente, io non so che cosa potranno scegliere società e allenatore, ma secondo me, due ottimi e giovani portieri come loro, hanno bisogno di seguire un inserimento mirato”.

“Diciamo che di sogno ne avevo uno e sinceramente mi è dispiaciuto non averlo realizzato. Mi sarebbe piaciuto allenare almeno una stagione i portieri viola. Sì, anche solo un anno, sono sincero. E’ questo un rammarico che mi porto dentro e non lo nascondo”.