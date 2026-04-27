Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"

L'ex portiere viola ha parlato del giovane estremo difensore in prestito alla Sampdoria

L'ex estremo difensore della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulle dinamiche attuali della squadra viola, focalizzandosi in particolare sulla gerarchia tra i pali e sul reparto offensivo.

Riguardo al futuro della porta gigliata, Mareggini ha espresso un parere netto su Tommaso Martinelli: "Sono convinto che per dare il via a un nuovo ciclo si debba puntare su di lui. L'esperienza che sta maturando alla Sampdoria dimostra che ha la stoffa necessaria; giocare in un contesto così importante è un banco di prova paragonabile alla Serie A".

Spostando l’attenzione su Moise Kean, l'ex portiere ha mostrato un certo disappunto per le recenti cronache extra-campo: "Le ragioni addotte per la sua assenza allo stadio preferisco non commentarle, si spiegano da sole. Sebbene sia maturato calcisticamente, il suo temperamento rimane un'incognita. Spesso gli atteggiamenti passano inosservati quando le cose vanno bene, ma diventano un problema se i risultati mancano". Infine, ha concluso con una riflessione sui talenti del vivaio: "Sostengo sempre il lancio dei giovani, purché dimostrino il loro valore sul campo. Ieri, ad esempio, sarebbe stata l’opportunità ideale per far debuttare Braschi".