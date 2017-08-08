Mareggini: "Sportiello, anno della consacrazione. Tata? Non ha saputo vendersi bene a Firenze"

A Radio Bruno parla l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini: "Tutti ci aspettiamo qualche colpo in questi ultimi giorni di mercato. Pioli? Da ex difensore, saprà sistemare al meglio la retroguardia g...

A Radio Bruno parla l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini: "Tutti ci aspettiamo qualche colpo in questi ultimi giorni di mercato. Pioli? Da ex difensore, saprà sistemare al meglio la retroguardia gigliata. L'amichevole con il Wolfsburg ha fatto capire che la strada è quella giusta. Tatarusanu? Forse era troppo chiuso, non ha saputo vendersi a Firenze. Sportiello? Può essere l'annata della consacrazione. Scalera? E' un terzino vecchio stile, su cui si può far affidamento".