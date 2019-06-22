Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."

Queste le parole a Radio Bruno Toscana dell'ex portiere viola, oggi preparatore atletico degli azzurri Gianmatteo Mareggini: "Per me la Fiorentina deve tenere in considerazione il giovane difensore Lu...

Queste le parole a Radio Bruno Toscana dell'ex portiere viola, oggi preparatore atletico degli azzurri Gianmatteo Mareggini: "Per me la Fiorentina deve tenere in considerazione il giovane difensore Luca Ranieri, ha grandissime doti e senso della posizione, nella difesa a tre è bravissimo. Gabriele Gori invece non mi sembra ancora pronto per il salto in prima squadra, deve andare in prestito, giocare con continuità e migliorarsi. Il nuovo proprietario ha portato una ventata di grandissimo entusiasmo a Firenze. Dragowski si è reso protagonista ad Empoli mentre Lafont ha bisogno di crescere molto e di acquisire sicurezza".