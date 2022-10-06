Mareggini: "Grande partita di Gollini contro il Napoli, poi in panchina, non si gestiscono cosi i portieri"

Sta facendo tanto discutere nell'ambiente viola la mancata titolarità di Gollini, arrivato in estate, doveva essere il titolare designato

Gian Matteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della gestione portiere, queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina con Gollini e Terracciano:

"Da quanto ne sapevo io la Fiorentina cercava un titolare in porta che avesse anche esperienza internazionale, è arrivato Gollini ma non sta giocando, gli è stata buttata la croce addosso per la gara sbagliata contro il Basaksehir. Gollini contro il Napoli aveva fatto una grande partita, la gara successiva era in panchina, non è cosi che si gestisce un portiere fermo da 7 mesi e che nella scorsa stagione non ha mai giocato.

Non è stata gestita perfettamente la situazione, è stato messo fuori Gollini, poi gioca una gara fondamentale in Europa, poi va fuori di nuovo in campionato per far giocare ancora Terracciano. Metterlo in campo in una gara cosi importante c'è un margine di rischio abbastanza serio. Avrei puntato su Gollini e avrei dato continuità a lui in quel ruolo. Non tutti sono uguali, ognuno ha il proprio carattere e devi entrare in ogni giocatore per prendere il massimo da ognuno di loro"

DI CHIARA PARLA DELLE SCELTE DI ITALIANO

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