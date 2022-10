Di Chiara non è contento: “Italiano deve imparare a cambiare. Dodò è l’unico acquisto azzeccato”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore Alberto Di Chiara ha parlato del momento della Fiorentina: “Per ora le scommesse non stanno venendo fuori, le colpe possono essere suddivise. Magari Italiano è omologato, con un certo schema, ma per ora non sembrano nelle condizioni psico-fisiche per dare una svolta a un campionato che dall’inizio non è mai decollato. L’allenatore bravo deve cercare di avere le proprie idee ma adattarsi anche ai giocatori che hai a disposizione e al loro stato di forma. Se vedi che non vanno, soprattutto fisicamente, perché magari è stata una preparazione diversa o sbagliata, devi cambiare qualcosa. Se vedi che Jovic che da solo in attacco non riesce a entrare dentro la partita, forse devi provarlo con un altro attaccante accanto. Invece è rimasto testardo nelle sue idee. Mercato sbagliato nell’asse centrale? Forse Italiano, dopo il rinnovo, ha chiesto di intervenire sul mercato. Torreira non stato sostituirlo e Amrabat non è la stessa cosa. Di tutta la campagna acquisti Dodò è l’unico ad aver dimostrato di essere l’acquisto azzeccato”.

UEFA ARRABBIATA CON LA FIORENTINA