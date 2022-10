Uefa arrabbiata con la Fiorentina, arrivo viola sempre in ritardo. Olanda, poi Istanbul, ieri a Edimburgo

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, la Uefa non sta prendendo bene i continui ritardi della Fiorentina nella città in cui deve giocare la gara di Conference League. Era successo già a Istanbul con un ritardo di oltre due ore, e conseguente slittamento della conferenza stampa di Italiano e del tesserato viola, ieri è accaduto di nuovo con un ritardo di oltre 1 ora sulla tabella di marcia. La Uefa, che organizza la conferenza stampa e che ha in mano tutto il programma, si è molto arrabbiata per l’arrivo in grande ritardo anche a Edimburgo. Non il massimo per una società, come quella viola, che ci tiene tanto ai rapporti con le alte istituzioni.

Ne parla anche Tuttosport: “La Fiorentina sta collezionando figuracce anche fuori: per la terza volta (su tre!) si è presentata in ritardo – rispetto agli orari stabiliti dall’Uefa – alla conferenza stampa di vigilia. Era già accaduto per il play-off di ritorno in Olanda, a Enschede, contro il Twente, e per la trasferta a Istanbul con il Basaksehir. E la cosa si è ripetuta anche ieri a Edimburgo (ritardi dell’aereo la motivazione data dal clan viola) con conseguente disappunto (eufemismo) da parte della stessa Uefa che peraltro non sta approvando neppure la scelta del club di far svolgere la rifinitura sempre a Firenze (i media stranieri ringraziano….) facendo slittare la partenza sempre a dopo pranzo.

